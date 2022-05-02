Силы ЦАХАЛа и ЯМАМ задержали двух террористов, осуществивших теракт у въезда в Ариэль

Newsru.co.il передает: Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) задержали в деревне Карават Бней Хасан, в окрестностях Сальфита, на территории региональной бригады «Эфраим», двух вооруженных террористов, осуществивших теракт у въезда в Ариэль.

Террористы не оказали сопротивления. Они переданы для допроса сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК).

Гендиректор полиции Яаков Шабтай заявил, что захват террористов и их оружия стал возможен благодаря профессиональным и решительным действиям бойцов ЯМАМ и военнослужащих ЦАХАЛа.

Напомним, накануне, в пятницу, 29 апреля, у западного въезда в Ариэль был осуществлен теракт, в результате которого погиб израильтянин.

По данным расследования, двое террористов подъехали к блокпосту на автомобиле, застрелили одного из охранников, который в этот момент закрыл собой свою коллегу и, тем самым, спас ей жизнь. После этого террористы скрылись. Существует предположение, что они могли направиться в деревню Сальфит. Военнослужащие ЦАХАЛа ведут их поиски.

Согласно видео, снятому камерами наблюдения, террористы прибыли к блокпосту на машине с крадеными номерными знаками желтого цвета.

Позднее машина террористов была найдена сгоревшей в окрестностях Сальфита.

В район теракта были срочно переброшены бригада спецназначения «Коммандо», 636-й батальон полевой разведки «Ницан», бойцы «Сайерет Цанханим» и другие подразделения. Военнослужащие ЦАХАЛа продолжали действовать в обычном режиме на основании получаемых разведданных. Подразделения ЯСАМ и бойцы МАГАВ окружили деревню Сальфит, проводя проверки на въезде и выезде из нее.