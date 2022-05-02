Шольц поставив нову умову постачання німецьких танків в Україну

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на інтерв’ю Шольца виданню Bild am Sonntag.
Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.
“Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде”, – прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу “всі або ніхто” стосовно продажу зброї Україні.
Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard.
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