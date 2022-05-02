Шольц поставив нову умову постачання німецьких танків в Україну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає свою позицію щодо не постачання до України танків, однак не виключає, що це станеться згодом.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на інтерв’ю Шольца виданню Bild am Sonntag.

Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.

“Шольц дав зрозуміти, що доти, доки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде”, – прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу “всі або ніхто” стосовно продажу зброї Україні.

Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard.