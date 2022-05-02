Земан: Путін піддався ілюзії, що Росія всемогутня, це смішно РФ використала 65% усього бойового складу своїх наземних військ, — британська розвідка » Росія втратила понад 23,8 тисячі солдатів і 2,5 тисячі бойових машин Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила близько 23 800 своїх вояк, 1 048 танків та 2 519 бойових броньованих машин. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали: особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем– 459 (+8) од,

РСЗВ – 152 (+1) од,

засобів ППО – 80 (+0) од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,

кораблів/катерів – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),

спеціальної техніки – 38 (+6),

крилатих ракет – 84 (+0).

Повідомляється, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку. У Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат 3 травня.