РФ використала 65% усього бойового складу своїх наземних військ, — британська розвідка

За даними британської розвідки, Росія застосувала 65% усього бойового складу своїх наземних військ
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
За попередньою інформацією, з початку повномасштабного вторгнення на території України Росія залучила понад 120 батальйонних тактичних груп. За даними британської розвідки, це становить приблизно 65% усього бойового складу наземних військ РФ.
Крім того, міноборони Британії вважає, що частина з цих батальйонних груп, ймовірно, наразі виведена із ладу.
Крім того, британська розвідка повідомляє, що деякі з найелітніших підрозділів РФ, включно з повітряно-десантними військами, зазнали нищівних бойових втрат.
На думку міноборони Британії, Росії знадобляться роки, аби відновити ці сили у повному обсязі.
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