Путин принял решение об оккупации Молдовы — The Times

Россия приняла решение о нападении на Молдову. Кремль уже разработал четкие планы для вторжения.

Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает The Times.

«Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать ее под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России», — сообщают источники.

Уже есть «ряд индикаторов», которые указывают на планы Кремля по нападению, отмечают инсайдеры. Издание также сообщает, что если РФ захватит Молдову, то рашисты могут пойти в сторону Одессы и попытаться оккупировать наши территории с западной стороны.