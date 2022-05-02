Посольство США відновлює роботу в Україні

Сполучені Штати відновлюють роботу свого посольства в Україні. Наразі американські дипломати працюватимуть у Львові, але вже невдовзі переїдуть до Києва.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час прес-конференції, що проходила на львівській площі Ринок.

«Кілька тижнів ми будемо залишатися у Львові, а до кінця місяця плануємо переїхати в Київ», — сказала Крістіна Квін. Як вона додала, точну дату переїзду визначать відповідно до міркувань безпеки.

Відповідаючи на запитання про те, що означає повернення посольства США в Україну і яким є меседж для Росії, дипломатка заявила:

Наш меседж для Росії полягає у тому, що ви програли, а Україна вистояла

«Наш меседж для Росії полягає у тому, що ви програли, а Україна вистояла. Український уряд працює, і ми повертаємося, щоб йому допомагати».

Як зазначила Крістіна Квін, в Україну зараз надходить велика кількість оборонної та гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, і посольство має координувати цю допомогу.

У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, американське представництво було евакуйоване до Львова, а відтак переїхало до Польщі.

Більшість посольств, що евакуювали своїх дипломатів зі столиці Україні через загрозу воєнних дій, наразі уже повернулися до Києва.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін керує посольством з січня 2020 року; влітку термін її каденції в Україні завершується.