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Окупанти завдали ракетний удар по Одесі, є загиблі та поранені

Ворог вдруге за день обстріляв Одеську область — цього разу пошкоджено кілька об’єктів міської інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування Південь.

Також військові зазначили, що ракети влучили в об’єкти міської інфраструктури Одеси. Серед пошкоджених будівель — одна з релігійних споруд.

В Одеській ОВА повідомили, що є загиблі й постраждалі, їхня кількість уточнюється.

“Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі”, — прокоментував начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

2 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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