Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник В России установили нормы по набору «добровольцев» на войну с Украиной, – разведка » Окупанти завдали ракетний удар по Одесі, є загиблі та поранені Ворог вдруге за день обстріляв Одеську область — цього разу пошкоджено кілька об’єктів міської інфраструктури. Про це повідомила пресслужба оперативного командування Південь. Також військові зазначили, що ракети влучили в об’єкти міської інфраструктури Одеси. Серед пошкоджених будівель — одна з релігійних споруд. В Одеській ОВА повідомили, що є загиблі й постраждалі, їхня кількість уточнюється. “Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі”, — прокоментував начальник Одеської ОВА Максим Марченко.