У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії для захисту України від російської агресії Далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни – міністр оборони США » Netflix отменил мультсериал Меган Маркл «Жемчужина» Netflix отказался от разработки проекта Меган Маркл — мультсериала «Жемчужина» — в рамках программы сокращения расходов, введенной стриминговой компанией из-за резкого снижения числа подписчиков. Шоу, о котором было объявлено в прошлом году, стало одним из нескольких проектов, закрытых стриминговым сервисом. Archewell Productions, компания, созданная герцогом и герцогиней Сассекскими, объявила в прошлом году, что Меган станет исполнительным продюсером «Жемчужины». Мультсериал должен был рассказывать о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной разными влиятельными женщинами из истории. В то же время Netflix подтвердил, что продолжит работу над рядом проектов с Archewell Productions, в том числе над анонсированным ранее документальным сериалом «Heart of Invictus». Archewell Productions пока не ответила на запрос Би-би-си о комментарии. Netflix также объявил, что закрыл два анимационных детских сериала «Dino Daycare» и «Boons and Curses». В апреле Netflix сообщил о резком падении числа подписчиков впервые за 10 лет и предупредил, что еще около двух миллионов пользователей, вероятно, откажутся от услуг сервиса в течение трех месяцев до июля. За первые три месяца 2022 года число клиентов сервиса упало на 200 тыс. человек. Netflix связывает это с войной в Украине и повышением цены подписки на основных рынках, в том числе в Великобритании и США. Рыночная стоимость Netflix в результате упала почти на 50 млрд долларов, и эксперты предупредили, что компании будет трудно восстановить прежние позиции. Некоторые аналитики предупреждают, что после периода очень быстрого расширения во время пандемии у компании закончились простые способы развития бизнеса и поиска новых клиентов. Стесненные в средствах потребители сокращают число подписок на стриминговые сервисы на фоне избытка контента и резкого роста конкуренции со стороны таких гигантов, как Disney и Amazon.