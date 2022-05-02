Мобілізація в Україні може бути продовжена, станом на зараз вона виконана на 100%, — ЗСУ

Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Укрінформ.

“Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, з 24 лютого, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період. Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації. Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частин”, — сказав Горбач.

На його думку, мобілізацію продовжать після 24 травня.

Представник ЗСУ зазначив, що за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100%, а її темпи дещо знизилися.

“Мобілізація продовжується вже значно меншими темпами, тому що в кінці лютого — на початку березня в більшій мірі була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так інших складових сил оборони. Зараз ми проводимо доукомплектування. Темпи набагато нижчі, але йде за планом», — сказав Горбач.