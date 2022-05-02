Кабмін вирішив заморозити тарифи на комунальні послуги для населення

Уряд рекомендував не підвищувати ціни на комунальні послуги на час дії в Україні воєнного стану

Про це йдеться в постанові № 502 на Урядовому порталі.

У документі рекомендується органам, які встановлюють тарифи, не підвищувати для населення ціни на тепло, гарячу воду, водопостачання та водовідведення.

«Рекомендувати органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), у тому числі тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, та застосовувати їх до споживача на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року», — йдеться у постанові.