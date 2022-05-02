Ахметов: Готовим иски к России за разрушение заводов в Мариуполе

Горно-металлургическая компания «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали», пишет издание «Українськi Новини» со ссылкой на интервью совладельца компании Рината Ахметова швейцарскому изданию Le Temps, данное несколькими днями ранее.

Оба предприятия «постоянно бомбят и обстреливают», указал бизнесмен. По его словам, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 млрд долларов США (9,5 млрд евро). «Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков», — добавил Ахметов.