ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс «Стріла-10», а також машина зв’язку

Оперативну інформацію повідомили у командуванні «Південь».

«На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли. Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10″, а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням», — йдеться у звіті.

При нових спробах розвідування противник втратив ще 2 безпілотники «Орлан-10» на Миколаївщині. На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби «Реппелент-1».

30 квітня по Одесі був завданий ракетний удар. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом «Бастіон» випущено 3 ракети «Онікс», які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.

«Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети «Приднестровье» від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу ЗСУ. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано», — розповіли в ЗСУ.

Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України.

За добу 30 квітня Росія втратила на Півдні 42 військових окупантів.