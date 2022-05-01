За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни

а два роки нацисти вбили в Маріуполі 10 тисяч людей, а російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців», — наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, а два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці — понад 20 тисяч маріупольців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення російські військові незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.