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Велика Британія допоможе Україні зруйнувати плани Путіна — Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.

Прем’єр-міністр зазначив, що у Лондоні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу українцям, а також запевнив, що Велика Британія хоче домогтися того, аби плани Володимира Путіна зруйнувалися.

Водночас у своєму вечірньому зверненні Президент України наголосив, що лідери держав обговорили оборонну підтримку та інші необхідні зусилля для припинення війни.

1 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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