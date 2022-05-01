Україна пропонує Китаю стати одним із гарантів безпеки

Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки країни. Крім того, у МЗС сподіваються на гарантії безпеки і від інших постійних членів Ради безпеки ООН.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю китайському державному агентству Xinhua.

За його словами, Україна сподівається на гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема і від Китаю.

“Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України. Це знак нашої поваги та довіри до КНР”, – зазначив він.

Крім того, міністр заявив, що Україна сподівається, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню з точки зору недопущення ескалації.

“Це стане важливим заходом для підтримки миру і запобігання подальших гуманітарних катастроф”, – зауважив Кулеба.