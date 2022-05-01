СБУ викрила агентуру ГРУ, що під виглядом «українців» мала збити пасажирський літак з вкраденого «Стінгеру»

Як стверджують у Службі безпеки України, наразі встановлено та затримано усіх трьох учасників групи.

Діяли вони під виглядом «волонтерів», що допомагало їм вступати у довірливі стосунки з українськими військовослужбовцями.

Двоє з цих трьох осіб одночасно з українським також мають російське громадянство.

Прес-центром СБ України названо й ім’я їхнього куратора з ГУР ГШ РФ, що перед цим вже «засвітився» в Україні.

«СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт — планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.

В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Stinger».

Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі», — зазначається у повідомленні.

Куратора звати Олександр Тютерев.

«До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний «Морпех».

Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку», — заявляють українські правоохоронці.

При цьому Тютюрев, аби мати надійну підтримку своїх шефів, кажуть в СБУ, не гребував і фейковими звітами з постановочними «досягненнями» підлеглих йому агентів.

«Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО», — йде в прес-релізі Служби безпеки України.

Натомість, аби забезпечити завербованим ним особам гарну «легенду», він надавав їм правдиві дані відносно сил та засобів росіян на лінії фронту, яку ті вже своєю чергою — задля дружби із захисниками України — надавали їм як «волонтери».

«За його (Тютюрева — ред.) завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів «кадирівців», — підкреслюють в СБУ.