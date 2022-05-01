Поток на въезд в Украину 30 апреля на западной границе был максимальным с начала войны

Поток на въезд в Украину 30 апреля на западной границе был максимальным с начала войны — Госпогранслужба

Число въехавших в Украину через западаную ее границу 30 апреля выросло с более 35 тыс. днем ранее до почти 40 тыс. – максимального значения с начала войны, сообщила Госпогранслужба в Facebook в воскресение.

Согласно ее данным, в последний день апреля было также зафиксировано рекордное с начала войны число транспортных средств, прошедших через границу – 19 тыс., что может быть связано с ожиданиями закрытия окна по льготному ввозу в Украину автомобилей в связи с внесенным в Верховную Раду соответствующим законом.

Поток на выезд 30 апреля остался на уровне предыдущего дня – 38 тыс., оказавшись меньше потока на въезд первый раз с 24 апреля, указала Госпогранслужба.

Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами выросло до 380 с 250 накануне.

Госпогранслужба напомнила, что, по информации словацкой стороны, со 2 мая пункт пропуска «Велке Слеменце» (с украинской стороны — «Малые Селменцы») будет функционировать с 09:00 до 21:00 (по киевскому времени).

Согласно данным пограничной службы Польши в твиттере, 30 апреля из страны в Украину въехало 26,8 тыс. против 23,6 тыс. накануне. В обратном направлении поток составил 23,5 тыс. по сравнению с 21,8 тыс. днем ранее.

Всего с начала войны, указывает польское пограничное ведомство, в страну из Украины въехало 3,076 млн человек, а в обратном направлении – 975 тыс.

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 29 апреля, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 5,469 млн чел., из них в Польшу 3,014 млн, Румынию и Молдову – 881,19 тыс., Россию – 656,38 тыс., Венгрию – 519,98 тыс., Словакию – 371,92 тыс., Беларусь – 25 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,29 млн человек.