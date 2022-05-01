Оккупанты за сутки потеряли еще 300 военных и 18 танков

Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла около 23 500 военных, 1026 танков и более 150 артиллерийских систем. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что с начала войны РФ против Украины было сбито 84 крылатые ракеты.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:

личного состава — около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков — 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем — 451 (+15) ед,

РСЗО — 151 (+0) ед,

средства ПВО — 80 (+3) ед,

самолетов — 192 (+2) ед,

вертолетов — 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1796 (+20) ед,

корабли / катера — 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 (+13),

специальная техника — 32 (+0).

крылатые ракеты (сбито) — 84.

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.