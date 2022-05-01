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Нэнси Пелоси в Украине: мы здесь, чтобы драться, отступать нельзя

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже покинула Украину (насколько можно понять, первые сообщения о визите делегации членов Конгресса в Киев появились уже после того, как конгрессмены уехали — это довольно обычная предосторожность во время визитов западных политиков в горячие точки). Сейчас она находится в Польше и проводит там пресс-конференцию.

Пелоси интересно ответила на вопрос, где для США проходит предел риторики и поставок оружия, так чтобы «не спровоцировать нечто намного худшее».

«Я выскажусь от своего имени. Не сдавайтесь. Если они угрожают, то отступать нельзя. Мы здесь, чтобы драться», — подчеркнула Пелоси.

1 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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