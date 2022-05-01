Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор. Макрон заявил о намерении в течение своего второго срока активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также выразил обеспокоенность российским ударом по Киеву во время визита генерального секретаря ООН и премьер-министра Болгарии, а также невыносимой ситуацией в Мариуполе. Кроме того, обсуждались переговоры, которые должны положить конец войне России против Украины.

«В этой связи президент напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности для Украины», – говорится в сообщении.