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«Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена», — посол Великої Британії в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію

Про це Мелінда Сіммонс заявила у інтерв’ю The Guardian.

Попри своє повернення вона вважає, що Путін навряд чи відмовився від амбіцій захопити Київ.

«Я це не відкидаю, але я все ще тут. Я тут перебуваю із підвищеним рівнем захисту безпеки та пам’ятаю про потенційний ризик, але поки що мені комфортно працювати за таких обставин», — прокоментувала Сіммонс можливі атаки Росії на дипломатів, які перебувають в Україні.

Крім того, вона сказала, що, попри сильний опір України та невдачі Росії, війна навряд чи скоро закінчиться.

«Ви дивитеся на досить тривалу гру, звісно в цьому році, а можливо, і в наступному» — сказала Сіммонс і додала, що Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена.

1 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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