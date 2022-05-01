Институт изучения войны: успешные контратаки украинцев из Харькова срывают наступление окупантов на Донбасс

Вчера украинский Генштаб сообщил, что ВСУ освободили четыре населенных пункта к северу и востоку от Харькова: Вернюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прелесное.

Вашингтонский Институт изучения войны пишет, что это пример серии успешных контратак украинцев из Харькова в последние дни.

Украинские войска «отвоевали кольцо пригородов к северу и востоку» от Харькова, и это может ослабить давление на жилые районы города, подвергающиеся в интенсивным артобстрелам.

Кроме того, успешные контратаки со стороны Харькова могут заставить Россию перенаправить часть войск, выделенных для главного направления ее наступления на Донбасс — со стороны Изюма на юго-восток.

«Представляется все менее вероятным, что российские войска смогут достичь большого продвижения на востоке Украины, а украинские войска в ближайшие дни могут суметь провести и более широкие контратаки», — делают вывод аналитики Института изучения войны.