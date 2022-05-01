Франция намерена в ближайшее время увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

В телефонном разговоре с президентом Украины Эммануэль Макрон вновь осудил обстрелы украинских городов армией РФ и назвал ситуацию с мирными жителями Мариуполя «невыносимой»

Франция намерена в ближайшее время увеличить военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в субботу, пишет Reuters.

Макрон вновь выразил «сильную тревогу» по поводу обстрелов украинских городов, которые проводит Россия, и «невыносимой» ситуации в Мариуполе – городе в Донецкой области Украины, откуда ООН и другие международные организации никак не могут эвакуировать примерно тысячу мирных жителей, оставшихся в осаде на территории завода «Азовсталь».

Одновременно, военное командование Украины сообщило, что в субботу регион Донбасс на востоке страны вновь подвергся российским обстрелам, однако продвинуть линию фронта дальше вглубь Украины войскам России не удается.

Россия по-прежнему отрицает, что мишенями ее ракетных атак часто намеренно становится гражданское население. Российское командование заявило, что с вечера пятницы до утра субботы оно нанесло удары по 389 целям в Украине, включая 35 контрольных пунктов, 15 арсеналов и другие места дислокации украинских войск и техники, однако независимого подтверждения этих фактов от западных источников пока не поступало, пишет Reuters.