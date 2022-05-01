Что сделало Израиль одной из самых технологически развитых стран в мире

В Израиле сегодня больше стартапов на душу населения, чем в любой другой стране мира: всего их уже более 4000. Еще совсем недавно финансисты сомневались в том, что стартапы, открытые в крошечной ближневосточной стране, смогут выйти за рамки начальных раундов финансирования. Но сейчас страна размером с Нью-Джерси и населением 9 миллионов имеет больше «единорогов» (частных компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов), чем вся Европа.

Как Израиль смог стать технологической сверхдержавой? Вот основные слагаемые успеха.

Высокие вложения

Наука и технологии в Израиле являются одним из наиболее развитых секторов страны. В 2015 году Израиль потратил 4,3% своего ВВП на гражданские исследования и разработки, это самый высокий показатель в мире. В 2019 году Израиль занял пятое место в списке наиболее инновационных стран по индексу инноваций Bloomberg. Он занимает 13-е место в мире по количеству научных публикаций на миллион жителей. В 2014 году доля Израиля в научных статьях, опубликованных во всем мире (0,9%), была намного выше, чем его доля в мировом населении (0,1%).

У многих американских венчурных капиталистов есть офисы в Израиле, а многие другие инвестируют в израильские стартапы издалека. Трудно точно определить, сколько венчурных капиталистов инвестирует в Израиль, но, по некоторым оценкам, это примерно 200 отечественных фирм, 60 корпоративных и 70 иностранных. С 2015 года в Израиле ежегодно открывали в среднем 23 венчурных компании. Конечно, помимо них действуют и десятки «ангелов» и акселераторов, чьи капиталы идут не только на сделки Seed и Series A, но и на финансирование поздних этапов, что позволяет уже существующим израильским стартапам быстро и устойчиво расти.

Грамотное население

Израиль стал домом для многих крупных компаний в сфере высоких технологий во многом благодаря тому, что местное население здесь – одно из самых технологически грамотных в мире. 60 из 500 крупнейших мировых технологических гигантов имеют исследовательские центры и центры инновационных технологий в Израиле, где для них есть специалисты.

Население Израиля – одно из самых молодых среди развитых рыночных стран. В 2020 году 28% населения было моложе 15 лет, тогда как в развитых рыночных странах этот показатель равен 16%. 60% израильтян трудоспособны. Молодые люди, как правило, более оптимистичны в отношении своего финансового будущего и готовы тратить больше своего располагаемого дохода, что стимулирует рост потребления и ВВП.

По состоянию на 2020 год 47% израильтян от 25 до 34 лет имеют высшее образование (чуть больше, чем в среднем в странах OECD – 45%). Эта большая и растущая группа образованных молодых людей может обеспечить долгосрочный экономический успех Израиля в будущем.

Выгоды глобализации

Для инвесторов, стремящихся создать всеобъемлющий глобальный портфель акций, Израиль стал привлекательным вариантом. Страна готова извлекать выгоду из меняющихся социально-экономических, геополитических и технологических тенденций. Являясь членом Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Израиль получил статус развитого рынка от ведущих поставщиков эталонных тестов почти десять лет назад.

Частный технологический сектор Израиля продолжает ощущать интерес со стороны глобальных венчурных и частных инвесторов. В 2021 году этот сектор получил около 26 млрд долларов венчурного капитала, что почти вдвое превышает сумму, привлеченную в 2020 году, и составляет около четверти финансирования, полученного Европой в целом. Сегодня израильские предприниматели уже запускают свои вторые или третьи стартапы. Инженеры, операторы и руководители, проработавшие последнее десятилетие в глобальных технологических компаниях, покидают корпоративную среду и сами становятся учредителями.

Имея больше денег в банке, стартапы более поздних стадий способны нанимать талантливых сотрудников и расширяться по всему миру. В результате Израиль сегодня занимает третье место на фондовой бирже Nasdaq, которая состоит из акций американских технологических компаний, уступая лишь самим США и Китаю. Именно израильтяне создали множество новых технологий Google. На заводе Intel, крупнейшего в мире производителя процессоров, в Израиле работает более 11000 человек. Microsoft также считается «полуизраильской» компанией, а это означает, что израильские специалисты внесли свой вклад в разработку программного обеспечения Windows, работающего на миллионах компьютерах.

Сектора исследований и разработок крупных компаний, включая IBM, PayPal, Cisco, Amazon, Facebook, а также импорт технологий составляют 12,5% ВВП Израиля.

Перспективы внушают оптимизм

2021 год был рекордным, но 2022 год может оказаться еще более успешным для израильских технологических компаний. С начала этого года 5,58 миллиарда долларов привлечены в результате 212 сделок – чуть больше, чем в первом квартале 2021-го. В числе крупных раундов в 2022 году 14 мегасделок на сумму более 100 миллионов долларов каждая: на них пришлось 44% от общей собранной суммы.

Заметные инвестиционные сделки в первом квартале 2022 года включали раунды финансирования платформы цифровых активов Fireblocks с инвестициями в размере 550 миллионов долларов в январе, строительной технологической компании Veev с инвестициями в размере 400 миллионов долларов также в январе и компании по кибербезопасности Axionus с раундом в 200 миллионов долларов в марте.

Наибольшее финансирование с начала года привлекли компании сектора кибербезопасности – около 1,8 миллиарда долларов, за ними следуют финтех-стартапы с 985 миллионами долларов, компании интернета вещей (IoT) с 464 миллионами долларов и предприятия пищевой промышленности с инвестициями в размере 341 миллион долларов, в том числе 135 миллионов долларов получил стартап по производству пищевых мясных продуктов на растительной основе.

Виталий Пикман, «Детали».