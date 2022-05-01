Байден отдал дань уважения журналистам, пострадавшим или убитым в Украине

Субботним вечером, 30 апреля, президент Джо Байден посетил традиционный торжественный ужин, устроенный Ассоциацией корреспондентов Белого дома. Он не проводился из-за пандемии в 2020 и 2021 годах, а предыдущий президент — избегал его посещать.

Традиция подобных мероприятий возникла еще в 1921 году. Три года спустя 30-й президент США Кэлвин Кулидж стал первым президентом, который принял участие в таком обеде. С тех пор все хозяева Белого дома, кроме предыдущего – Дональда Трампа – принимали в них участие. А Рональд Рейган в 1981 году, когда лечился после покушения и не мог приехать лично – все равно позвонил из Кэмп-Дэвида по телефону.

Будучи вице-президентом в 2014 году, Джо Байден не постеснялся сняться в комедийном ролике со звездой сериала HBO «Вип» Джулией Луис-Дрейфус, что рассмешило корреспондентов. «Только представьте, если бы мой предшественник пришел на этот ужин в этом году, — пошутил сегодня президент Байден перед аудиторией в 2600 человек, среди которых были журналисты, правительственные чиновники и знаменитости. — Вот это действительно было бы настоящим переворотом!»

Джейн Псаки подчеркнула, что решение президента присутствовать на ужине «резко контрастирует с решениями его предшественника в Белом доме, который не только почти ежедневно подвергал сомнению объективность прессы, но и никогда не посещал это мероприятие».

На ужине присутствовали популярные артисты, журналисты и ведущие: Тревор Ной из «The Daily Show», Ким Кардашьян, Пит Дэвидсон, Брук Шилдс, Кейтлин Дженнер. Мероприятие собрало большое количество правительственных чиновников и других видных деятелей.

Во время ужина была отдана дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину. За несколько дней до торжественного ужина Джо Байден сказал: «Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир».