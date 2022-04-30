Зруйновані школи та два десятки будинків: росіяни 16 разів обстріляли Луганщину

У п’ятницю, 29 квітня, окупаційні війська Російської Федерації в результаті обстрілів зруйнували та пошкодили 20 будинків та дві школи в Луганській області.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Водночас він попередив, що руйнувань може бути більше, оскільки наразі відомо тільки про ті обʼєкти, про які розповіли місцеві мешканці або були зафіксовані рятувальниками. Загалом протягом минулої доби вчинив 16 масованих артилерійських атак.“Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряда по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню”, – резюмував Гайдай.

За його словами, про таке вже не навіть завжди повідомляють, оскільки це таке трапляється десятки разів на день.

“Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли”, – додав голова ОВА.