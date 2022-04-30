Великобритания прогнозирует, что Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации

Путин «может объявить войну мировым нацистам» в День Победы: Великобритания прогнозирует, что Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для последнего удара по Украине, чтобы лишить Киев поддержки Запада. По словам представителя британской разведки, немедленная мобилизация будет обоснована необходимостью «победы над нацизмом во всем мире и на Западе» , пишет www.dailymail.co.uk.

Выступая в пятницу, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что российский президент может объявить новую войну мировым «нацистам» на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

Поскольку путинские вооруженные силы рф потерпели неудачу в первой волне военных задач, Москва переориентировала свои усилия на захват как восточного, так и южного побережья Украины. Однако, как и в первые месяцы вторжения, российские войска встречают ожесточенное украинское сопротивление со стороны решительных украинцев и ни о каких стратегических победах речь не идет.

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел оказаться в положении, когда он мог бы объявить хоть о какой-то форме победы 9 мая. Но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит уже невероятным.