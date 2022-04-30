США розпочали додаткову підготовку українських військових у Німеччині

США розпочали додаткову підготовку українських Збройних сил на американських військових об’єктах у Німеччині

Про це повідомили у Пентагоні, передає CNN.

«Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку з використання радіолокаційних систем та бронетехніки, про надання яких нещодавно було оголошено в межах пакетів допомоги у сфері безпеки», — заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі сказав, що Німеччина є одним із «приблизно трьох» майданчиків, які США використовують для навчання українців за межами України. Інформації про інші не розкрили.

Він також зазначив, що «основну частину навчання» проведе Національна гвардія Флориди, яка навчала українців до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Нам сказали, що нещодавнє возз’єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами було емоційною зустріччю з огляду на міцні зв’язки, які сформувалися, коли вони жили та працювали разом, перш ніж тимчасово розлучитися у лютому», — сказав Кірбі.