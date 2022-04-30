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Росіяни намагаються взяти під контроль Запорізьку АЕС — МАГАТЕ

Російський “Росатом” хоче взяти під повне управління українську Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, який попри спротив місцевого населення вдалося захопити окупаційним військам Російської Федерації.

Про це йдеться у зведення Міжнародного агенства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

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“Україна повідомила, що “Росенергоатом” — підрозділ російської державної атомної компанії “Росатом” — направив на ЗАЕС групу з восьми спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про “конфіденційні питання” щодо функціонування АЕС”, — резюмували у відомстві.
Окупанти вимагають звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.

У МАГАТЕ повідомили, що персонал станції працює “під неймовірним тиском”. Водночас в Україні заявили агентству, що українські спеціалісти-ядерники продовжують виконувати свої обов’язки та підтримувати, наскільки це можливо під час війни, безпеку ядерних об’єктів в країні.

30 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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