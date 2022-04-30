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ОТУ «Схід»: За п’ятницю українські військові знищили 173 окупанти, 33 одиниці ворожої техніки

ОТУ "Схід": За п'ятницю українські військові знищили 173 окупанти, 33 одиниці ворожої техніки

За п’ятницю в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили 173 агресори та 33 одиниці техніки ворога.

«Протягом доби, 29 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Українські захисники знищили: особового складу – 173, танків – 4, БМП – 5, БТР – 2, АТТ – 13, артилерійських систем – 5, мінометних розрахунків – 2, БПЛА – 5″, — йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбуці.

30 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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