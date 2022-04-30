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До України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ

Нідерланди-Україна

Про це пише Kurier.

Слідчі мають виїхати до Києва у першій половині травня та працювати під керівництвом Міжнародного кримінального суду, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Він сказав, що прикордонна поліція може також провести розслідування у передмісті Бучі, де було виявлено десятки загиблих мирних жителів.

Нідерланди накопичили значний обсяг судово-медичної експертизи, зокрема, завдяки розслідуванню катастрофи пасажирського рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

30 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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