До України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ

Про це пише Kurier.

Слідчі мають виїхати до Києва у першій половині травня та працювати під керівництвом Міжнародного кримінального суду, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Він сказав, що прикордонна поліція може також провести розслідування у передмісті Бучі, де було виявлено десятки загиблих мирних жителів.

Нідерланди накопичили значний обсяг судово-медичної експертизи, зокрема, завдяки розслідуванню катастрофи пасажирського рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.