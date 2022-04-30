Дефіцит пального на АЗС ліквідують протягом тижня

Дефіцит пального на заправках, що утворився в окремих регіонах України, буде ліквідовано протягом тижня

Про це написала перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

«На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України», — зазначила вона.

Причина, за її словами, російські обстріли протягом останніх трьох тижнів паливної інфраструктури України.

«Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального», — написала Свириденко.

Вона додала, що мета росіян — зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального.

«Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України», — повідомила віцепрем’єрка.

Свириденко повідомила, що дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.

«Це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту», — підсумувала вона.