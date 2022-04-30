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Білий дім може спростити отримання віз «високоосвіченим росіянам», щоб послабити РФ, — Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена може скасувати деякі візові вимоги для високоосвічених росіян, які хочуть приїхати до США, щоб у таки спосіб інтелектувально послабити РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що одна з пропозицій полягає в тому, щоб скасувати правило, згідно з яким російські фахівці, які подають заяву на отримання робочої візи, вже повинні мати роботодавця. Таке спрощення буде застосовуватися до громадян Росії, які отримали ступінь магістра або доктора наук у галузі технологій, інженерії чи математики у США або за кордоном.

Представник Ради національної безпеки при Білому домі підтвердив, що мета такого кроку полягає в тому, щоб послабити високотехнологічні ресурси країни-агресора у короткостроковій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії у довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

30 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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