Зеленский: обстреляв Киев во время визита Гутерриша, Россия унизила ООН

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в попытках унизить Организацию Объединенных Наций посредством ракетного обстрела Киева в ходе визита в украинскую столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Зеленский также добавил, что украинская армия продолжает отражать наступление российских войск на юге и востоке страны.

В ходе обстрелов Киева в четверг 28 апреля, сообщает Associated Press, были повреждены многоквартирное жилое здание и ряд других построек. В результате обрушения одного из домов погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич: ее тело было обнаружено под развалинами в пятницу утром.

В свою очередь, министерство обороны РФ заявило, что в результате удара по Киеву были разрушены «промышленные здания».

Армия РФ нанесла удар буквально всего около часа спустя после окончания совместной пресс-конференции президента Зеленского и генсека Гутерриша в украинской столице.

«Это многое говорит об истинном отношении [властей] России к международным институтам и о попытках российского руководства унизить ООН и все то, что эта организация символизирует, – сказал в четверг Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении. – Следовательно, здесь требуется симметричный мощный ответ».