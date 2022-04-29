Зак Снайдер приступил к съемке фантастического фильма «Мятежная луна»

Известный режиссер Зак Снайдер («300 спартанцев», «Лига справедливости») сообщил о старте съемок своего нового проекта «Мятежная луна». Ранее сообщалось о том, что главную роль в ленте исполнит актриса София Бутелла, а к ней присоединились Чарли Ханнем и Рэй Фишер, а также Джимон Хонсу.

Снайдер опубликовал в Twitter фотографии с первого дня съемок, а также поделился снимком актера Джимона Хонса в гриме.

Отметим, что это будет фантастический фильм о мирной колонии на окраине Вселенной, на которую напал космический тиран. Сценарий написал сам Зак Снайдер в соавторстве с двумя коллегами, он же продюсирует проект.

Новый блокбастер снимается для поточного сервиса Netflix. Дата выхода фильма пока не анонсирована.