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В Украине погиб датский гражданин

25-летний гражданин Дании, предположительно, погиб в Николаеве 26 апреля, сражаясь в составе Интернационального легиона Украины – подразделения для иностранцев, желающих присоединиться к боевым действиям против России.

Об этом сообщила датская телекомпания TV2. Имя погибшего не сообщается.

В заявлении для датских СМИ министерство иностранных дел в Копенгагене сообщило, что оно не может подтвердить эту информацию и находится в контакте с украинскими властями.

«Может потребоваться время для выяснения деталей», поскольку война создает «чрезвычайно сложные условия», говорится в заявлении.

Газета Jyllands-Posten, одна из крупнейших в Дании, ссылаясь на посольство Украины в Копенгагене, сообщила, что до 100 граждан Дании отправились в Украину, чтобы воевать с Россией.

29 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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