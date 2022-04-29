В Украине погиб датский гражданин

25-летний гражданин Дании, предположительно, погиб в Николаеве 26 апреля, сражаясь в составе Интернационального легиона Украины – подразделения для иностранцев, желающих присоединиться к боевым действиям против России.

Об этом сообщила датская телекомпания TV2. Имя погибшего не сообщается.

В заявлении для датских СМИ министерство иностранных дел в Копенгагене сообщило, что оно не может подтвердить эту информацию и находится в контакте с украинскими властями.

«Может потребоваться время для выяснения деталей», поскольку война создает «чрезвычайно сложные условия», говорится в заявлении.

Газета Jyllands-Posten, одна из крупнейших в Дании, ссылаясь на посольство Украины в Копенгагене, сообщила, что до 100 граждан Дании отправились в Украину, чтобы воевать с Россией.