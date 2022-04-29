В Украине погиб британский гражданин

Британское правительство заявило, что в Украине погиб гражданин Великобритании и еще один пропал без вести.

Форин-офис подтвердил в четверг, что он поддерживает семью британского гражданина, убитого в Украине. Ведомство также заявило, что «срочно ищет дополнительную информацию» о другом британце, пропавшем без вести.

Других деталей правительство не предоставило.

Телекомпания Sky News сообщила, что эти британские граждане, предположительно, сражались на стороне Украины против российского вторжения.

Добровольцы из Великобритании и многих других стран отправились воевать в Украину, несмотря на то, что их правительства не рекомендовали им этого делать.