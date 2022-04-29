В США задержали премьер-министра Британских Виргинских островов по делу о контрабанде наркотиков

В США задержали премьер-министра Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директора портов Карибской территории Олеанвину Мейнард в аэропорту Майами. Их заподозрили в сговоре с целью импорта кокаина и отмывания денег, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, Фахи и Мейнард прибыли в аэропорт, чтобы встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами Управления США по борьбе с наркотиками под прикрытием. План, предложенный агентами, заключался в том, чтобы хранить кокаин, прибывший из Колумбии и упакованный в 5-килограммовые ведра с краской, на Британских Виргинских островах в течение одного или двух дней перед отправкой в Майами или Нью-Йорк, говорится в газетах.

Согласно обвинению, премьер Британских Виргинских островов ожидал получить $700 тысяч наличными за помощь в контрабанде кокаина. По версии обвинения, Фахи причастен к сговору с целью ввоза не менее 5 кг кокаина и отмыванию денег в период с 16 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года.

В материалах дела говорится, что представители власти позволили контрабандистам провезти кокаин через порт Тортолы, а оттуда уже в США. Губернатор Британских Виргинских островов Джон Рэнкин подтвердил арест премьер-министра и призвал местных жителей к спокойствию. Каких-либо деталей дела он не предоставил.

Альтуро Фахи занимает должность премьер-министра с 2019 года. Олеанвина Мейнард стала директором портов Карибской территории в марте 2021 года.