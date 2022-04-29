В Одесі з 1 по 3 травня запровадять подовжену комендантську годину

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Розпорядженням Начальника ОВА Максима Марченка, лише в Одесі запроваджено комендантську годину з 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня.

«Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень», — написав Братчук.

Речник зазначив на території області режим комендантської години залишається без змін — з 22.00 до 05.00.