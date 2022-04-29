Україна подала запит на придбання американських далекобійних оперативно-тактичних систем

Україна подала запит на придбання американських далекобійних систем — джерела мають на увазі більш потужні ракетні системі.

Сполучені штати Америки працюють над тим, щоб забезпечити Україні можливості вражати цілі ворога на далекій відстані.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час спільного брифінгу з міністром оборони Канади 28 квітня 2022.

За словами Остіна, українська сторона переконана, що саме можливість вражати противника на великій глибині буде ключової на наступному етапі війни з Росією.

“Це те, на що вони (Україна – ред.) надсилають запит. Вони вірять, що здатність наносити враження на великій відстані буде ключовою. Ми намагаємося надати їм цю можливість настільки швидко, наскільки можемо“, – сказав міністр оборони США.

Міністр оборони США не уточнив, які системи маються на увазі.

Станом на тепер найбільш далекобійною зброєю в арсеналі ЗСУ для бойових дій на суходолі є тактичні ракетні комплекси “Точка-У” та створений на базі радянської РСЗВ “Смерч” ракетний комплекс “Вільха”.

Однак, максимальна дальність нанесення вогневого ураження за допомогою цих систем 120 кілометрів. Що теоретично дає лише обмежені можливості вражати об’єкти військової інфраструктури ворога на території Росії чи окупованого Криму.