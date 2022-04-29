У Києві залишається посилений рівень небезпеки

Пресофіцер Андрій Ковальов зауважив, що попри деокупацію Чернігівщини та Київщини, в столиці зберігається небезпека, особливо обстрілів з боку окупантів

Про це йдеться в етері Espreso TV.

«Для окупантів вже нічого не страшно – жодних запобіжників для них не існує. Обстрілами, які вони чинять під час того, як до столиці України приїжджають міжнародні партнери, кацапи показують, що хочуть Третьої світової», – додав Ковальов.

Також пресофіцер вкотре наголосив не нехтувати сигналами повітряної тривоги – окупанти цілять не по військовій інфраструктурі, а просто у житлові будинки.

«Встановлюйте собі додатки, які повідомлять про повітряну тривогу. Ховайтесь в укриття – невідомо, куди ракета прилетить», – сказав Ковальов.