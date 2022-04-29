Стало відомо вже про 1187 загиблих жителів Київщини від рук окупантів, ще 200 зникли безвісти

Станом на 29 квітня вже 1187 цивільних жителів Київської області загинули від рук російських загарбників.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час національного телемарафону.

«Кожен день триває ця робота (з пошуку вбитих — Ред.). І наприклад, Бородянка вчора вже перетнула межу 100 осіб — 110 тіл загиблих знайдено в Бородянці… Лідером є Бучанський район, в якому знайдено більше 1080 тіл загиблих. Трохи менше — це Броварський і Вишгородський райони», — сказав Нєбитов.

За його словами, повідомляють про виявлені тіла і жителі області, які повертаються додому з більш безпечних місць перебування.

За вчорашню добу рятувальники Київщини знайшли ще 26 загиблих, додав начальник обласної поліції.

Ще 200 осіб залишаються зниклими безвісти.