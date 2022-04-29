США підготували до 100 українських інструкторів для використання американських артсистем

За межами України підготували дві групи українських інструкторів, які потім навчатимуть колег використовувати американські артилерійські системи.

Про це повідомили в Міноборони США, повідомляє CNN.

Високопосадовець Пентагону зазначив, що у першій групі навчалися “трохи понад 50 людей”, у другій – “близько 50”.

Навчання для українських військових “триватиме стільки, скільки буде потрібно”, повідомив чиновник.

Також він зазначав, що Сполучені Штати допомагають перевозити українських інструкторів за межі України для навчання та повертають їх назад в Україну. Все транспортування “починається та закінчується за межами України”.

Також США навчали групу з близько 15-ти українців керувати радіолокаційними системами США, які передаються Україні. Це навчання теж продовжуватимуть.