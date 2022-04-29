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США підготували до 100 українських інструкторів для використання американських артсистем

За межами України підготували дві групи українських інструкторів, які потім навчатимуть колег використовувати американські артилерійські системи.

Про це повідомили в Міноборони США, повідомляє CNN.

Високопосадовець Пентагону зазначив, що у першій групі навчалися “трохи понад 50 людей”, у другій – “близько 50”.

Навчання для українських військових “триватиме стільки, скільки буде потрібно”, повідомив чиновник.

Пентагон - будівля Міністерства оборони США

Також він зазначав, що Сполучені Штати допомагають перевозити українських інструкторів за межі України для навчання та повертають їх назад в Україну. Все транспортування “починається та закінчується за межами України”.

Також США навчали групу з близько 15-ти українців керувати радіолокаційними системами США, які передаються Україні. Це навчання теж продовжуватимуть.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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