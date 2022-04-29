Слідом за ЄС: Норвегія закриває порти для російських суден у рамках санкцій, але є винятки

Норвегія закриє кордони і порти для вантажівок і кораблів
Про це з посиланням на МЗС країни, повідомляє Reuters.
При цьому, обмеження не поширюються на рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії. Також ці санкції не стосуватимуться архіпелагу Шпіцберген.
ЄС у п’ятому пакеті санкцій заборонила суднам з Росії заходити до портів.
Болгарія заборонила суднам з РФ заходити до своїх морських та річкових портів
17 квітня Італія закрила порти для російських суден.
Крім цього, 17 квітня Румунія заборонила російським кораблям входити у свої порти.
Також США заборонили заходити російським кораблям до портів.
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