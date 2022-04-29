Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України Стало відомо вже про 1187 загиблих жителів Київщини від рук окупантів, ще 200 зникли безвісти » Село Руська Лозова на Харківщині звільнено від російських окупантів Руська Лозова Харківської області повністю під контролем ЗСУ. Про це повідомляє Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Село розташоване на дорозі Харків-Бєлгород. Населений пункт стратегічно важливий, зазначають в повідомлені. Також підкреслюють, що саме з цього передмістя, під час окупації, ворог вів вогонь по інфраструктурі та житловим масивам Харкова. Зазначається, що деокупація села Руська Лозова відбулася силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.