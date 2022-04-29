Росія виконала понад 1900 ракетних пусків по території України за час війни

З 24 лютого Росія виконала понад 1900 ракетних пусків по території України

Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони США.

У Пентагоні озвучили нові дані щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого. За підрахунками американців, РФ вже здійснила понад 1900 пусків ракет по Україні.

За інформацією Пентагону, зараз в Україні воюють 92 ворожих батальйонних тактичних груп і 20 БТГ. Американці також відзначили, що у росіян є серйозні проблеми з бойовим духом та співпрацею між собою.