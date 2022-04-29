Путіну не вистачає молоді та засобів для війни, – Нуланд

Про це заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

«Ми бачимо, як Україна воювала неймовірно хоробро і зазнала втрат зі свого боку, але ми бачимо і величезні втрати російської сторони вбитими і пораненими. Ми бачимо їх знищену техніку. Ми бачимо, як вони втрачають величезну кількість танків, сучасних систем, авіації, озброєнь, які Путін не може замінити, тому що йому в цьому ніхто не допомагає і тому, що йому не вистачає російської молоді, яка готова воювати в цій жахливій, злісній, жорстокій, аморальній війні», – розповіла вона.

Нуланд наголошує, що США вірять у перемогу України, та надають українцям все необхідне для боротьби. Крім цього чиновниця зауважила, що США відкриті до розмови, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це ніколи не повториться.