Польша готовится начать охрану воздушного пространства Словакии

Украина, Польша и Словакия достигли договоренности о том, чтобы отправить истребители Миг-29 ВВС Словакии в Украину в помощь украинским ВВС

Министры обороны Польши и Cловакии подтвердили в пятницу, что польcкие вооруженные силы будут помогать охранять воздушное пространство Cловакии после того, как истребители ВВС Словакии будут сняты с эксплуатации для отправки в Украину.

Словакия, которая граничит с Польшей и Украиной и имеет на вооружении 12 истребителей МиГ-29 советского производства, в начале апреля предложила передать их Украине с условием, что союзники по НАТО обеспечат защиту ее воздушного пространства. Эксперты НАТО полагают, что для украинских военных летчиков будет удобнее и быстрее пересесть на бывшие советские машины, вместо того, чтобы осваивать авиационную технику производства стран НАТО.

«Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться о воздушном пространстве Словакии после того, как “миги” будут сняты [с боевого дежурства]», — сообщил на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он добавил, что для такого шага необходимо принятие соответствующего решения парламентом страны, который сейчас рассматривает этот вопрос.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, отметил, что у польских военных уже есть хороший опыт проведения таких охранных операций в странах Балтии.

«Эти задачи будут выполняться с территории Польши… Мы расширим масштаб операции за счет подразделений, которые оснащены [американскими] самолетами F-16», — указал министр Блащак.

О точных сроках, когда охранная миссия Польши в Словакии должна начаться, пока не сообщалось.