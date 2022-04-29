Нуланд назвала головну мету підтримки України у війні з Росією

Режим Володимира Путіна має зазнати “тотальної поразки” у війні, яку він розв’язав в Україні, і в цьому полягає головна ціль США в рамках надання всеосяжної підтримки Україні.

Про це повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю Медузі.

“Наша ціль – домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна. Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого”, – наголосила вона.

За її словами, США також хочуть, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала як демократична незалежна держава та зміцнювала свої добросусідські відносини.

У зв’язку з цим Нуланд зазначила, що ключ до завершення війни є в руках у Путіна.

“Він може будь-якої миті відновити дипломатичне вирішення цього конфлікту. Але він обирає щоденну загибель багатьох російських юнаків, масові вбивства українців та численні випадки звірств із боку російської армії, які ми вже бачили у Бучі й Маріуполі”, – зазначила заступниця держсекретаря.