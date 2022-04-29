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НАТО повідомило про перехоплення російських літаків в Балтійському та Чорноморському регіонах

Літаки країн НАТО протягом минулих чотирьох днів неодноразово перехоплювали російські літаки в Чорноморському та Балтійськоми регіонах, повідомляє командування ВПС НАТО у п’ятницю.

«Російські військові літаки часто не передають код транспондера, який би ідентифікував їхнє місце розташування та висоту, не подають льотний план і не спілкуються з диспетчерами, що становить можливий ризик для цивільних літаків», — йдеться в повідомленні Альянсу.

В НАТО також зауважили, що перехоплені російські літаки не входили до повітряного простору Альянсу а також про те, що перехоплення відбувались у безпечному режимі.

У наступні тижні НАТО планує провести низку навчань в Європі, спрямованих на стримування Росії. В рамках навчань, що почнуться цього тижня в Фінляндії, до країни вже прибули два кораблі НАТО. Навчання відбудуться на території Фінляндії, Польщі, Північної Македонії, Естонії та Латвії.

29 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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